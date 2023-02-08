8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı

Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 8 bin 574, yaralı sayısını ise 49 bin 133 olarak açıkladı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşın sokakta kalmasına müsaade edilmeyeceğini, Alanya, Antalya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüştüklerini ve afetzedeleri bu otellere yerleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, hasar tespitinin arından 10'ar bin lira destek ödeneceği bilgisini de paylaştı

648 deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan'da olmak üzere, toplam 648 depremin meydana geldiği belirtildi.

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği, 40 bin 910 kişinin de yaralandığı açıklandı.

70 bin 818 aile yaşam çadırı kuruldu

Depremzedelerin barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, yerel destek ekiplerinden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı ise 96 bin 670 olarak bildirildi.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personelin afet bölgesine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir." denildi.

Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildiği duyurulan açıklamada, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu, bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere 10 gemi görevlendirildiği kaydedildi.

Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin 16 lira ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira aktarıldı.

300 bin battaniye gönderildi

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgeye 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak da gönderildi.

Kızılaydan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilirken, MSB'den 34 sahra mutfak, Jandarma'dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, AFAD ve İHH, Hayrat ve Beşir inisiyatif derneklerinden birer mobil mutfak bölgeye sevk edildi.

Afet bölgelerinde 512 bin 436 sıcak yemek, 322 bin 264 çorba, 490 bin 813 litre su, 406 bin 40 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 1 milyon 314 bin 730 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay, 151 bin 715 içecek (meyve ve süt) dağıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da 4 mobil sosyal hizmet merkezi görevlendirildi, bölgeye 1488 personel ve 132 araç yönlendirildi.

Raporlu ilaçlar reçetesiz alınabilecek

Afet bölgesinde ilaç ve tıbbi malzeme teminine yönelik bazı önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca duyuruldu.

Buna göre, sağlık raporuna dayalı ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzeme alanlar, bir defaya mahsus reçetesiz olarak kullandıkları ilaç ve malzemeyi alabilecek. Bunlar SGK ile anlaşmalı eczane ve merkezlerden temin edilirse katılım payı alınmayacak. Ayrıca, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına başvurularda katılım payı alınmayacak.

1488 personel psikososyal destek için bölgede

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezinin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bölgeye 1488 personel ve 132 aracın sevk edildiği kaydedildi.

Oktay: Ekipleri havadan sevk etmeyi sürdüreceğiz

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız." dedi.

Uluslararası alandan ve yerelden ekipleri de sahaya sevk edeceklerini belirten Oktay, bu gece yoğun bir operasyonla özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ve spesifik alanlara ekipleri havadan sevk etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Koca: Depremin boyutu çok büyük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Depremin boyutu çok büyük, zorlu bir coğrafyayı vurdu. Hava koşulları son derece zorlu. Kurtarma ekipleri, zarar gören merkezlere zorlukla ulaştılar. Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik, artış olabileceğini düşünüyoruz. Hatay 1647 vefat, Kahramanmaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. toplamda 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da enkazdan kurtarılanları sayısı 1846. Dün gece 98 yaralımız MSB İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Hatay'daki yaralılarımız Adana Şehir Hastanesi ve bölgedeki hastanelere nakil ettik. Tüm ekiplerimize ve gönüllü yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Akar: Bin 500 Mehmetçik daha katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yoğun bir çalışma var. İlk yaptığımız şey sabah erken saatlerde kriz yönetim merkezimizi açmak suretiyle çalışmaya başladık. Hava yolu yardım köprüsü kurduk. Büyük uçaklarımızı seferber etmek suretiyle, açık olan hava meydanlarımıza personel naklini başlattık. Batıdan aldığımız personeli İncirlik ve Antep Havalimanı'na Malatya'ya taşımaya başladık. 75 hava aracı var elimizde. Batıya gitmek isteyen vatandaşlarımıza uçakları kullandırmaktayız. Helikopterler yoğun şekilde çalışmaktadır. 19 helikopter görev yapmakta. Gelecek helikopterlerle sayının 45'e ulaşacağını düşünüyoruz. Hatay Havalimanında hasar dışında diğer havalimanlarında hasar yok. Mehmetçik felaketle mücadelede milletinin yanında. 7 bin 500 Mehmetçik çalışmaları sürdürmekte. Yarından itibaren bin 500 Mehmetçik katılacak. Kıbrıs'ta bulunan 4 tabur bölgeye gelecek. Hatay'da bin 600 Mehmetçik görevini sürdürmekte. Seyyar mutfaklarımızı 25 il ve ilçelere dağıtmış bulunuyoruz. Jeneratörleri bölgeye sevk ettik. Ekmek dağıtımına başladık. Her gün 15 bin vatandaşımıza sıcak çorba verme gayreti içerisindeyiz. Bölgede bulunan birlik, karargahlar sivil vatandaşlara açılmış durumda. Dost ve müttefik ülkelerden yardımlar geldi. Sevkini sürdürüyoruz. Akaryakıtın kamu ve sivil vatandaşa dağıtımını başlattık. Diğer çıkarma gemilerimiz görevlendirildi. İskenderun limanındaki yangının söndürülmesi için çalışmalar gerçekleştirildi" dedi.

10 ilde 3 aylık olağanüstü hal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamasında arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederken, kış şartlarının süreci zorlaştırdığını söyledi.

Deprem çalışmalarında görevde olan personel sayısını paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Arama kurtarma sayıları itibarıyla an itibarıyla tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Maraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça iyi durumda. Diğer illerimizde arama kurtarma çerçevesinde 239 sağlıkla ilgili 946 ambulans, 939 UMKE timi ve ambulans uçaklar ve bin 947 UMKE personeli ile toplam 4 bin 785'te sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Sahada fiilen 24 bin 443 personelimiz görev yapıyor." dedi.

Adana Havalimanı'nın lojistik üs haline geldiğini belirten Oktay, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde başta Hatay, Maraş, Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen bölgelere sevk edildiğini ifade etti.

Oktay 70'in üzerinde ülkenin yardım talebinde bulunduğunu, 14 ülkenin ise fiilen sahada olduğunu, bu ülkelerin Çekya, Fransa, Hollanda, Malta, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Tatar, İngiltere, Rusya Federasyonu olduğunu belirtti.

Hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibarıyla arttı. 6 adet A-400M, 6 adet C-130, 19 adet CN-235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter. Özellikle şu anda Adana yoğun şekilde Adana Havilimanı lojistik üs haline gelmiş durumda. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri açısından bu ekipleri çok hızlı şekilde Hatay, Maraş ve Adıyaman'a bu üç ilimiz başta olmak üzere sevk ediyoruz.

Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen sahada. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Çek, Fransa, Hollanda, Malta, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Tatar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz. 3 bin 294 personel ve yine 9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir.

Türkiye çapında çadır ve battaniye, yatak, mutfak setleri ve yastık çarşaf setlerinin afet bölgesine gönderilmesi için çalışıldığını belirten Oktay, "dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibarıyla da buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız." dedi.

Afet bölgesinde ulaşımın önemli ve kritik olduğunu ifade eden Oktay, "Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarma, barınma ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları, dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir." şeklinde konuştu.

TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

"Uçan kaleler" de deprem bölgesinde

MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin olduğu genel maksat helikopterleri de sevk ediyor.

Tatar: Türkiye'nin yedide biri depremi hissetti

Türkiye olarak büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin etki alanın yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yedide birine karşılık gelen alanda depremin etkilerinin hissedildiğini vurguladı.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama, kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini ifade eden Tatar, şu ana kadar 285 artçının yaşandığını aktardı.

Vatandaşlara hasar gören binalardan uzak durması konusunda uyarı yapan Tatar, meydana gelen artçı sarsıntıların zaman zaman 5 ve üzeri büyüklüklere çıkabildiğini, bu nedenle de hasar almış binaların yıkıma uğrayabileceğini dile getirdi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, şu ana kadar teyit edilmiş, yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775, bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak yıkıldı ihbarı gelen toplam bina sayısı 11 bin 302. Ancak bu 11 bin 302 ihbarın içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775."

Tatar, bölgede 24 bin 443 personelin görev yaptığını, ekiplerin içinde birçok kurumdan görevlinin bulunduğunu belirtti.

Deprem bölgesinde olumsuz hava şartlarının devam ettiğine değinen Tatar, ekiplerin bölgeye ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşadığını da söyledi. Tatar, bölgede 10 geminin yaralıları taşımak için görevlendirildiğini de belirtti.

Bölgede görevli hava unsurlarının sayısının 54 olduğunu, helikopterlerle 154 sorti yapıldığını ifade eden Tatar, arama kurtarma ekipleri ve barınma, beslenmeyle ilgili ihtiyaçların bu unsurlarla bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Haberleşmeyle ilgili yer yer kesintilerin olduğunu, bunlara gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Tatar, bölgede hizmet veren 85 hizmet aracıyla vatandaşlara farklı bölgelerde beslenme hizmeti verildiğini kaydetti.

Tatar, psikososyal destek hizmetinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzman personeli tarafından verildiğini belirterek, bölgede 100 araçla birlikte toplam 1322 personelin bu hizmeti yürüttüğünü kaydetti.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ekipler, olumsuz hava koşulları ve zor şartlara rağmen çok sayıda yıkılan binanın bulunduğu Hatay, Adana ve Osmaniye'de başladıkları çalışmaları iş makinelerinin de yardımıyla aralıksız sürdürüyor.Yakınları enkaz altına olanlar ise kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Ekipler tarafından bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik de sık sık uyarılar yapılıyor.

Gaziantep'te 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Hatay'da 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı.

"Kimi anlamda yüzyılın en büyük depremi olarak değerlendirebileceğimiz depremin olmasına müteakip Silahlı Kuvvetler olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bunun ilk adımı olarak da bakanlığımızda bir kriz merkezi oluşturduk ve bütün bölgeye hakim olmak üzere bütün arkadaşlarımızla konuşmak ve koordine etmek üzere çalışmaları sürdümekteyiz.

Bakanlıklarla yapılan ilk çalışmaların sonucunda hava yardımı ihtiyacının doğması üzerine büyük uçaklar dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduk. A 400M nakliye uçakları dâhil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi, arama kurtarma köpekleriyle beraber katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs’tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep’e intikal etti.”

İstanbul'dan 12 bin 752 personel sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.

Zorunda olmadıkça trafiğe çıkmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artçı depremlerin devam ettiğini ve vatandaşların hasarlı evlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinin hızla verilebilmesi için vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını istedi.