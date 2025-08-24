  1. Ekonomim
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait olduğu bilinen Cabbar isimli Ara cinsi papağan, Özal'ın vefatının ardından Antalya'da 28 yıldır birlikte olduğu sahibinden ikinci kez çalındı. Karakola başvuran papağanın sahibi Metin Suna "28 yıldır beraberiz. Benim için evlat gibi, evladımı geri getirsinler" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın papağanı Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi. Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam Suna'nın yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı! - Resim : 1

"Evladımı geri getirsinler"

Geçtiğmiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadın garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler. 'Cabbar'ı kimse almaz' dedim. Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı! - Resim : 2

"Evladımı geri getirsinler, lütfen"

Cabbar ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

