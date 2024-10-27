8 ilçe başkanı MHP'den istifa etti

MHP Burdur İl Başkanlığı görevini yürüten Gültekin Oktay’ın sağlık sebeplerini öne sürerek görevini bırakmasının ardından yerine Mustafa Gün atandı. Yeni il başkanı ataması sonrası MHP Burdur merkez İlçe Başkanı Hakan Subay, Ağlasun İlçe Başkanı Mustafa Ayyıldız, Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak, Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural, Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz, Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete, Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren, Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan yaptıkları ortak açıklama ile görevlerinden istifa etti.

ANKA'nın haberine göre 8 ilçe başkanının imzasıyla yayımlanan ortak metinde "2024 seçimlerinde yanına eski bir il başkanını da alarak partimizin ve partimizin adaylarının başarısız olması için üstün gayret gösterenlere makam verilmemesini istemek en doğal hakkımızdı. MHP'nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz ilçe başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur" ifadelerine yer verildi.