  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 8 ilde bahis ve kara para soruşturması! 2 milyar lirayı aşan para trafiği
Takip Et

8 ilde bahis ve kara para soruşturması! 2 milyar lirayı aşan para trafiği

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı. 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 ilde bahis ve kara para soruşturması! 2 milyar lirayı aşan para trafiği
Takip Et

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı kara para aklama şebekesine ağır darbe indirildi. Soruşturma kapsamında, bahis sitelerinin finansal süreçlerini yöneten, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca liralık kara para akladıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı kazançlarını yurt dışı merkezli kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi.

 2 milyar lirayı aşkın bir para trafiği

Yetkililer, yürütülen soruşturmada toplamda 2 milyar lirayı aşkın bir para trafiğinin tespit edildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket, İstanbul ve Aydın’da bulunan 2 otel ile toplam 250 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, örgüt liderine ait 7 milyon 500 bin dolar tutarındaki dijital banka hesabı da donduruldu.

Yetkililer, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusuGalatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusuSpor

 

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçtiABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçtiDünya

 

Gündem
Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı
Büyükçekmece’de riskli 140 konutun yıkımı başladı
Usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor!
Usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor!
Halk TV “bilirkişi” davası başladı: “Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”
Halk TV “bilirkişi” davası başladı: “Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”
İmamoğlu'ndan ifade öncesi kritik 'Diploma' hamlesi: 5 kişiye suç duyurusu
İmamoğlu'ndan ifade öncesi 'Diploma' hamlesi: 5 kişiye suç duyurusu
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan İSKİ'ye 2 milyon 674 bin lira ceza: Denize atık su deşarj edildi
Bakanlıktan İSKİ'ye 2 milyon 674 bin lira ceza: Denize atık su deşarj edildi