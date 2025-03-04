8 ilde bahis ve kara para soruşturması! 2 milyar lirayı aşan para trafiği

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı kara para aklama şebekesine ağır darbe indirildi. Soruşturma kapsamında, bahis sitelerinin finansal süreçlerini yöneten, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca liralık kara para akladıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı kazançlarını yurt dışı merkezli kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi.

2 milyar lirayı aşkın bir para trafiği

Yetkililer, yürütülen soruşturmada toplamda 2 milyar lirayı aşkın bir para trafiğinin tespit edildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket, İstanbul ve Aydın’da bulunan 2 otel ile toplam 250 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, örgüt liderine ait 7 milyon 500 bin dolar tutarındaki dijital banka hesabı da donduruldu.

Yetkililer, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.