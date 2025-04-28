8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu.
169 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların, siber suçlarla mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.