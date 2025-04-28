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8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu.

169 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların, siber suçlarla mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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