  3. 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun illeri dahil toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 18 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

