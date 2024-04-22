8 ilde 'forex yatırım ve yüksek kazanç' dolandırıcılığı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Sibergöz-32 operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-32' operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen “Sibergöz-32” operasyonlarında şüphelilerin, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları 'Forex yatırım ve yüksek kazanç' vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi."