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8 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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8 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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