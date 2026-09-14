8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 milyar TL’lik para hareketliliği tespit edildi

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İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonlar Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçlularla mücadele kapsamında siber suçlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile çalışmalara katkı sunanları tebrik etti.