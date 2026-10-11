8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar liralık para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon lira olan 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı.