8 kişinin öldürüldüğü aile katliamına yayın yasağı!

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ tarafından gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamıyla ilgili mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dün kan donduran bir katliam yaşanmıştı. Önce anne ve babasını, daha sonra ise eniştesini ve işyeri sahibini öldürmüştü. Katilin eşi ve 10 yaşındaki çocuğunun evde olmadığı belirtilmişti. Aladağ'ın eşi ve çocuğunun arama çalışmaları devam ediyordu.

Bugün oğlu ve eşinin cansız bedenine de ulaşıldı

Bugün eşi ve 10 yaşındaki oğlu ile beraber 1 kişinin daha cansız bedenlerinin Büyükçekmece göl kenarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken anne ve 10 yaşındaki çocuğun dışındaki cansız bedenin kime ait olduğu araştırıldığı kaydedilmişti.