  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 8 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
Takip Et

8 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin atandı.

Kararlarla ayrıca Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın, Fed öncesi zirveden geriledi: İşte 23 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın, Fed öncesi zirveden geriledi: İşte 23 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 