Emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yargı hizmetleriyle ilgili düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitinginde açıkladığı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme yargı paketi içerisinde yer alıyor.
AK Parti’nin Meclise sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonunda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak.