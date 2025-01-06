80 barodan ortak açıklama: Kabul etmiyoruz!

28 Kasım 2015'de öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin dosyası, sanık polislere verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi tarafından onanarak, kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.

80 baro İstinafın verdiği karara dair ortak açıklama yayımladı. Suikastın yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikasının sistematik bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeğiz" denildi.

Baroların açıklaması şöyle:

"28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin dava dosyasında verilen beraat kararına yönelik İstinaf taleplerinin reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Kameralar önünde gerçekleşen Tahir ELÇİ suikastının yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikası sistematik bir şekilde devam etmektedir. İstinaf sürecinde verilen bu kararı da cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.

Cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmalar; ELÇİ ailesinin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine rağmen hiçbir talep dikkate alınmadı ve alınmamaya devam ediyor.

Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan hakikatı karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasal cinayet beyanı, tüm toplumun dikkatini üzerine çekmesine rağmen sadece yargısal makamların ilgisini çekemedi.

Biz aşağıda imzası olan Barolar olarak; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İmzacı barolar şöyle:

1- ADANA BAROSU

2- ADIYAMAN BAROSU

3- AFYONKARAHİSAR BAROSU

4- AĞRI BAROSU

5- AKSARAY BAROSU

6- AMASYA BAROSU

7- ANKARA BAROSU

8- ANTALYA BAROSU

9- ARDAHAN BAROSU

10- ARTVİN BAROSU

11- AYDIN BAROSU

12- BALIKESİR BAROSU

13- BARTIN BAROSU

14- BATMAN BAROSU

15- BAYBURT BAROSU

16- BİLECİK BAROSU

17- BİNGÖL BAROSU

18- BİTLİS BAROSU

19- BOLU BAROSU

20- BURDUR BAROSU

21- BURSA BAROSU

22- ÇANAKKALE BAROSU

23- ÇANKIRI BAROSU

24- ÇORUM BAROSU

25- DENİZLİ BAROSU

26- EDİRNE BAROSU

27- ELAZIĞ BAROSU

28- ERZİNCAN BAROSU

29- ERZURUM BAROSU

30- ESKİŞEHİR BAROSU

31- GAZİANTEP BAROSU

32- GİRESUN BAROSU

33- GÜMÜŞHANE BAROSU

34- HAKKARİ BAROSU

35- HATAY BAROSU

36- IĞDIR BAROSU

37- ISPARTA BAROSU

38- İSTANBUL BAROSU

39- İZMİR BAROSU

40- KAHRAMANMARAŞ BAROSU

41- KARABÜK BAROSU

42- KARS BAROSU

43- KASTAMONU BAROSU

44- KAYSERİ BAROSU

45- KIRIKKALE BAROSU

46- KIRKLARELİ BAROSU

47- KIRŞEHİR BAROSU

48- KİLİS BAROSU

49- KOCAELİ BAROSU

50- KONYA BAROSU

51- KÜTAHYA BAROSU

52- DİYARBAKIR BAROSU

53- DÜZCE BAROSU

54- MALATYA BAROSU

55- MANİSA BAROSU

56- MARDİN BAROSU

57- MERSİN BAROSU

58- MUĞLA BAROSU

59- MUŞ BAROSU

60- NEVŞEHİR BAROSU

61- NİĞDE BAROSU

62- ORDU BAROSU

63- OSMANİYE BAROSU

64- RİZE BAROSU

65- SAKARYA BAROSU

66- SAMSUN BAROSU

67- SİİRT BAROSU

68- SİNOP BAROSU

69- SİVAS BAROSU

70- ŞANLIURFA BAROSU

71- ŞIRNAK BAROSU

72- TEKİRDAĞ BAROSU

73- TOKAT BAROSU

74- TRABZON BAROSU

75- TUNCELİ BAROSU

76- UŞAK BAROSU

77- VAN BAROSU

78- YALOVA BAROSU

79- YOZGAT BAROSU

80- ZONGULDAK BAROSU