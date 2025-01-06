80 barodan ortak açıklama: Kabul etmiyoruz!
Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada sanık polislere verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşmesinin ardından dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. 80 baro, İstinaf Mahkemesi'nin kararına dair ortak bir açıklama yayımlayarak "Barolar olarak; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.
28 Kasım 2015'de öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin dosyası, sanık polislere verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi tarafından onanarak, kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.
80 baro İstinafın verdiği karara dair ortak açıklama yayımladı. Suikastın yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikasının sistematik bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeğiz" denildi.
Baroların açıklaması şöyle:
"28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin dava dosyasında verilen beraat kararına yönelik İstinaf taleplerinin reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Kameralar önünde gerçekleşen Tahir ELÇİ suikastının yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikası sistematik bir şekilde devam etmektedir. İstinaf sürecinde verilen bu kararı da cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.
Cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmalar; ELÇİ ailesinin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine rağmen hiçbir talep dikkate alınmadı ve alınmamaya devam ediyor.
Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan hakikatı karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi.
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasal cinayet beyanı, tüm toplumun dikkatini üzerine çekmesine rağmen sadece yargısal makamların ilgisini çekemedi.
Biz aşağıda imzası olan Barolar olarak; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
İmzacı barolar şöyle:
1- ADANA BAROSU
2- ADIYAMAN BAROSU
3- AFYONKARAHİSAR BAROSU
4- AĞRI BAROSU
5- AKSARAY BAROSU
6- AMASYA BAROSU
7- ANKARA BAROSU
8- ANTALYA BAROSU
9- ARDAHAN BAROSU
10- ARTVİN BAROSU
11- AYDIN BAROSU
12- BALIKESİR BAROSU
13- BARTIN BAROSU
14- BATMAN BAROSU
15- BAYBURT BAROSU
16- BİLECİK BAROSU
17- BİNGÖL BAROSU
18- BİTLİS BAROSU
19- BOLU BAROSU
20- BURDUR BAROSU
21- BURSA BAROSU
22- ÇANAKKALE BAROSU
23- ÇANKIRI BAROSU
24- ÇORUM BAROSU
25- DENİZLİ BAROSU
26- EDİRNE BAROSU
27- ELAZIĞ BAROSU
28- ERZİNCAN BAROSU
29- ERZURUM BAROSU
30- ESKİŞEHİR BAROSU
31- GAZİANTEP BAROSU
32- GİRESUN BAROSU
33- GÜMÜŞHANE BAROSU
34- HAKKARİ BAROSU
35- HATAY BAROSU
36- IĞDIR BAROSU
37- ISPARTA BAROSU
38- İSTANBUL BAROSU
39- İZMİR BAROSU
40- KAHRAMANMARAŞ BAROSU
41- KARABÜK BAROSU
42- KARS BAROSU
43- KASTAMONU BAROSU
44- KAYSERİ BAROSU
45- KIRIKKALE BAROSU
46- KIRKLARELİ BAROSU
47- KIRŞEHİR BAROSU
48- KİLİS BAROSU
49- KOCAELİ BAROSU
50- KONYA BAROSU
51- KÜTAHYA BAROSU
52- DİYARBAKIR BAROSU
53- DÜZCE BAROSU
54- MALATYA BAROSU
55- MANİSA BAROSU
56- MARDİN BAROSU
57- MERSİN BAROSU
58- MUĞLA BAROSU
59- MUŞ BAROSU
60- NEVŞEHİR BAROSU
61- NİĞDE BAROSU
62- ORDU BAROSU
63- OSMANİYE BAROSU
64- RİZE BAROSU
65- SAKARYA BAROSU
66- SAMSUN BAROSU
67- SİİRT BAROSU
68- SİNOP BAROSU
69- SİVAS BAROSU
70- ŞANLIURFA BAROSU
71- ŞIRNAK BAROSU
72- TEKİRDAĞ BAROSU
73- TOKAT BAROSU
74- TRABZON BAROSU
75- TUNCELİ BAROSU
76- UŞAK BAROSU
77- VAN BAROSU
78- YALOVA BAROSU
79- YOZGAT BAROSU
80- ZONGULDAK BAROSU