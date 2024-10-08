80 güzellik merkezi olan isme, 'kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak zehirli ilaç' davası

Tutuklu bulunan Neslim Güngen ve Dilan Polat gibi onlarca güzellik merkezine sahip olan Sevim Alan ile boşandığı eşi Tufan Alan'a yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

23 Eylül tarihli iddianamede, şikâyetçi tarafta Saadat Mehdiyeva isimli Azeri asıllı bir kadın yer aldı. Bu arada, Mehdiyeva ile Alan arasında karşılıklı bir dizi şikâyet başvurusu söz konusu.

Sevim Alan’ın adını taşıyan 80 kadar güzellik merkezi bulunuyor.

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Sevim Alan ve eşi hakkında yürütülen soruşturmanın odağını ise 'SA Goldensa' markası ile çok sayıda güzellik merkezinde kullanılan ürünler ile çeşitli e-ticaret sitelerinde de satışı yapılan ürünlerin Sağlık Bakanlı Ürün Takip Sistemi'de (ÜTS) yer almaması oluşturdu.

Ruhsat numarası yok

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda ürünlere ilişkin şu tespitler yapıldı:

"Kozmetik ürünlerin ambalajları üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriği yazılı değil. Minimum dayanıklılık ve raf ömrü belirtilmemiş. Özel kullanım önlemleri yazılmamış. Parti numarası ile seri numarası yazılı değil. İthalatçı veya ihracatçı firması yazılı değil. Sağlık Bakanlığı ruhsat numarası ile onay numarası yazılı değil. Sağlık Bakanlığı ÜTS'de kayıtları yok."

Raporda, SA Goldensa için marka tescilinin ise yapıldığı kaydedildi.

Denetim yapıldı iddiası

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sevim Alan ise "Benim ürünlerimin UTS kayıtları mevcut. Ürün güvenlik raporları alınmış. Ürünlerin tamamı fason. Ben herhangi bir ürünün üretimini yapmıyorum. Şubelerimin tamamında Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuyla alakalı inceleme yapıldı. Bununla alakalı olarak usulsüzlük olmadığına ilişkin belge aldım. Yaklaşık 80 tane buna ilişkin belgemiz var" ifadelerini kullandı.

Sevim Alan ve eski eşine yönelik 2 ayrı suçlamada bulunuldu.

Kendisine yönelik yapılan şikâyette adı geçen Saadat Mehdiyeva'nın Avukat Leman Türkmenoğlu'na yönelik ithamlarda bulunan Sevim Alan ifadesinin devamında "Bu şahısların asıl amacı benden para koparma. Şahıslar benden 4 dükkân ve 350 bin dolar para istediler. Benden bu parayı Seyhan Soylu istedi ve bende buna ilişkin mesajlar da mevcuttur" dedi. Alan, bu talebe ilişkin şikâyet başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

"Eski eşime ait" savunması

İfadesi alınan Tufan Alan ise "Güzellik salonu eski eşim olan Sevim Alan tarafından işletilmekte. Benim olaylarla ilgili bilgim ve görgüm yok. Hakkımda daha önce aynı kişiler tarafından yapılmış şikayetler bulunmakta. Benim bu güzellik salonuyla herhangi bir ilgim alakam yoktur yalnızca eşim tarafından işletildiği için bu tarz şikayetler olmaktadır" ifadelerini kullandı.