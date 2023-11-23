80 maddelik yeni torba yasa yolda: Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor

Ekonomide yeni torba kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak.

Teklifte en önemli maddelerden biri ise ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.



NTV'nin haberine göre, ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak. İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı artılıyor

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek. İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.



Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.



Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.

