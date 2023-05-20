81 il valiliğine afetzede genelgesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, valiliklere afetzedelere yönelik genelge gönderdi.

Genelgede, afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği bildirildi.

Birimler, ihtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlayacak ve belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak

Genelgeye göre, ‘Yol Masraf Belgesi’ talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek.

Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.

7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.