81 ilde 'Çember-17' operasyonu: 2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile firari suçlularla mücadelenin bayram tatilinde de devam ettiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında yakalanan kişilerin kaç yıldır arandıklarına da dair bilgi verdi. Buna göre, yakalananlardan 2 bin 736’sı 0-5 yıldır, 14’ü 5-10 yıldır, 6’sı ise 10 yılı aşkın süredir aranıyor.

Yakalanan bu kişilerden 456'sı hırsızlıktan, 398'i narkotik, 316'sı kaçakçılık ve organize, 228'i dolandırıcılık, 96'sı yağma, 75'i cinsel, 30'u cinayet, 19'u terör ve 1138'i ise diğer suçlardan aranıyordu.