81 ilde ‘Çember-8 Operasyonları’: 4 bin 951 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şüphelilere yönelik ‘Çember-8 Operasyonları’nın gerçekleştirdiğini, operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 951 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen ‘Çember-8 Operasyonları’nın gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda, son 4 günde 4 bin 951 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Çember-8 Operasyonlarında hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan 55 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.