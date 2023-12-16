81 ilde Çember-9 operasyonu: 2 bin 842 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan Çember-9 operasyonlarında aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yürütülen ‘çember’ operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, 3 gündür 81 ilde devam eden Çember-9 operasyonlarında toplamda aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
-Hırsızlıktan 199 şahıs,
-Dolandırıcılıktan 132 şahıs,
-Yağmadan 65 şahıs,
-Adam Öldürmeden 38 şahıs,
-Cinsel Suçlardan 35 şahıs
-Narkotik suçlarından 480 şahıs
-Terörden 43 şahıs
-KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.