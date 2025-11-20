81 ilde operasyon: 687 düzensiz göçmen yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapıldığını, 435 bin 295 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya bu kontrollerde 29 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, 687 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyleyen Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

