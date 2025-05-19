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81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Haber Merkezi
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81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
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81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak Anıtkabir kabul defterini imzalarken, '106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini pekiştirmiş Türkiye Cumhuriyeti yarınlarına bu yolla yürümektedir.

Gençlerimiz bilimde sanatta teknolojide ülkemizi en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye’nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.' ifadelerini kullandı.

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