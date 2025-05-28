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8.3 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunan 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 89'unun tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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8.3 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunan 144 şüpheli yakalandı
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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarla, İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyonlarda, banka hesaplarında 8,3 milyar liralık hesap hareketi bulunan 144 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 89'unun tutuklandığını, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

 

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak dolandırmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucunda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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