86 yaşındaki Rüstem Balık yarım asırdır çay ve gofret dışında hiçbir şey yemiyor

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofretle beslenerek yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor.

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem Balık bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı.

86 yaşındaki Rüstem Balık yarım asırdır çay ve gofret dışında hiçbir şey yemiyor - Resim : 1

Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle sağlığını koruyan Rüstem dede, durumu duyanların ise hayretler içinde kalıyor.

Tek başına yaşamını sürdüren 86 yaşındaki Rüstem Balık, ilerleyen yaşına rağmen çay ve gofretle hayata tutunmaya devam ediyor. Köy sakinleri tarafından zaman zaman ziyaret edilen Rüstem dede, azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor.

86 yaşındaki Rüstem Balık yarım asırdır çay ve gofret dışında hiçbir şey yemiyor - Resim : 2

"Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret"

Mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemediğini söyleyen Balık, yiyebildiği tek şeyin çay ve gofret olduğunu belirterek, "Ben Rüstem Balık. 86 yaşındayım. Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum" dedi.

86 yaşındaki Rüstem Balık yarım asırdır çay ve gofret dışında hiçbir şey yemiyor - Resim : 3

"Bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum"

Rüstem’in öz yeğeni olduğunu belirten Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" ifadelerini kullandı.

