86 yıl önce bugün: Hatay ana vatana nasıl katıldı?

Hatay’ın Türkiye’ye katılması, uzun soluklu diplomatik mücadeleler, millet iradesi ve kararlı bir devlet politikası sonucunda gerçekleşti. Süreç, Osmanlı dönemine kadar uzanan bir tarihsel arka plana sahipti.

Osmanlı’dan Fransız mandasına

Hatay, Yavuz Sultan Selim’in 1516’daki Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı ve uzun yıllar İskenderun Sancağı olarak Osmanlı yönetiminde kaldı.

Ancak I. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı’nın imzaladığı Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) uyarınca bölge önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edildi.

Türkiye için hem coğrafi konumu hem de İskenderun Limanı nedeniyle stratejik öneme sahip olan Hatay, büyük çoğunluğu Türk olan bir nüfusa sahipti. Ancak Sakarya Zaferi’nden sonra, 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay, Suriye ile birlikte Fransız mandasına bırakıldı.

Ankara Antlaşması ile tanınan haklar

Bu antlaşma, Türklerin kültürel ve idari haklarını güvence altına almayı amaçladı. Hatay’a özel bir yönetim sistemi öngörüldü:

Türkler kendi kültürlerini serbestçe geliştirebilecek,

Türk okullarında Türkçe eğitim yapılabilecekti,

İdarede ve memuriyetlerde Türkler nüfus oranına göre temsil edilecekti,

Hatay’a özel bir bayrak verilecek ve resmi dil Türkçe olacaktı,

Para birimi olarak Türk Lirası kullanılacaktı.

Ancak bu hakların uygulamada büyük kısmı ya göz ardı edildi ya da kısıtlandı.

1936 krizi ve Hatay sorunu

Fransa, 1936 yılında Suriye ve Lübnan’daki manda yönetimini sonlandırma kararı aldı ve askerlerini bu bölgelerden çekmeye başladı. Bu gelişme, Hatay’da belirsizlik yarattı.

Çünkü Fransa, Hatay’ı da Suriye’ye bırakmak istiyordu. Türkiye ise Hatay’ın ayrı bir statüye sahip olduğunu ve bu bölgede yaşayan Türklerin kendi geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu savundu.

Mustafa Kemal Atatürk, 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında, "Bundan böyle Fransızlarla aramızda senelerdir sürüp giden davanın neticelenmesinin zamanı gelmiştir" diyerek bu meselenin Türkiye için bir öncelik olduğunu açıkça ilan etti.

Mücadele dernekten devlete

Atatürk’ün yönlendirmesiyle bölgede aktif olan Antakya-İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin adı, Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirildi.

Bu değişiklik sembolikti: Artık bölgenin adı “Hatay”dı ve hedef tam egemenlikti. Cemiyetin başına Tayfur Sökmen getirildi. Türkiye'nin diplomatik baskısı neticesinde Hatay meselesi uluslararası platforma, yani Milletler Cemiyeti’ne taşındı.

Bağımsız Hatay Cumhuriyeti

27 Ocak 1937’de alınan kararla Hatay’ın “Sancak” adıyla Suriye’den özerk bir statü kazanması onaylandı. Bu çerçevede Hatay’da Ağustos 1938’de seçimler yapıldı. 2 Eylül 1938’de toplanan Hatay Millet Meclisi, bağımsız Hatay Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Tayfur Sökmen cumhurbaşkanı seçildi.

Fotoğraf: Hatay Cumhuriyeti Bayrağı

Fotoğraf: Hatay Devleti’ne ait bir posta pulu

Türkiye’ye katılma kararı

Hatay Millet Meclisi, yaklaşık 10 ay sonra 29 Haziran 1939 tarihinde oy birliğiyle Türkiye’ye katılma kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kararı 7 Temmuz 1939’da onayladı ve Hatay, resmen Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir il hâline geldi. Son olarak Fransız birlikleri 23 Temmuz 1939’da Hatay’dan tamamen çekildi.

Anavatana katılış töreninde, Antakya’da kışladan Fransız bayrağı indirilerek Türk bayrağı çekildi ve Hatay Türkiye’nin 67’nci ili oldu.

Atatürk’ün Hatay vasiyeti

Hatay’ın Türkiye’ye katılımı Atatürk’ün hayatı boyunca takip ettiği en önemli meselelerden biriydi. Her ne kadar resmî birleşme, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiş olsa da o, Hatay’ın bağımsızlığını görmüş ve bu sürecin temellerini bizzat atmıştır.