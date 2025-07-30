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8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar: O anlar kameralara yansıdı

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede acil durum ilan edildi. Sarsıntı sırasında ameliyatta olan doktorların, operasyonu durdurmadan hastayı kurtarmak için gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar: O anlar kameralara yansıdı
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Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çin, Endonezya, Filipinler, Meksika ile bazı Güney ve Orta Amerika ülkelerinde tsunami uyarıları yapıldı.

Bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kentinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölge halkının güvenli alanlara tahliye edildiği açıklandı.

Ameliyatta depreme yakalandılar

Öte yandan deprem anı çeşitli noktalarda kameralara da yansıdı. Petropavlovsk Hastanesi'nde kaydedilen görüntülerde, doktorlar 8.8 büyüklüğündeki depreme ameliyat sırasında yakalandı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte doktorların ameliyat edilen hastayı sarsılmaması için tuttukları görülüyor.

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