9 aylık bebeğe istismardan tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İstismar soruşturmasında anne ve baba tutuklandı.

Olayı sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda anne F.G., beraber yaşadığı G.Ş. ile 9 aylık erkek bebeklerine cinsel istismarda bulundukları video kaydını paylaştı. Bir vatandaş bu durumu fark ederek ihbarda bulundu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma ekipleri anneyi Amasya’da, babayı ise İstanbul’da gözaltına aldı. Çerkezköy’e getirilen ve savcılıkta işlemleri tamamlanan anne ve baba sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebek devlet korumasına alındı

9 aylık cinsel istismar mağduru bebeğin ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Baba cezaevinde ölü bulundu

9 aylık bebeğine cinsel istismardan tutuklanan baba G.Ş. cezaevinde ölü bulundu. G.Ş.'nin ölüm haberini Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün duyurdu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiyi paylaşan Egemen Gürcün, G.Ş.'nin intihar ettiğini söyledi.

Olayla ilgili süreci takip ettiklerini belirten Gürcün, şu paylaşımı yaptı:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."