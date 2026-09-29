9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Parti değiştireceği öne sürülen 9 belediye başkanı bugünkü AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. CHP'den 5, YRP'den 3, İYİ Parti'den 1 belediye başkanı, AK Parti'ye katılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törenle 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları:
CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
CHP'den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
CHP'den Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk
CHP'den Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan
CHP'den Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer
YRP'den Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar
YRP'den Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca
YRP'den Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu
İYİ Parti'den Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu