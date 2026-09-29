  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Takip Et

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Parti değiştireceği öne sürülen 9 belediye başkanı bugünkü AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. CHP'den 5, YRP'den 3, İYİ Parti'den 1 belediye başkanı, AK Parti'ye katılmış oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törenle 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

 CHP'den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız 

 CHP'den  Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk 

 CHP'den Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan 

 CHP'den Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer 

YRP'den Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar

YRP'den Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

YRP'den Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu 

İYİ Parti'den Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu 