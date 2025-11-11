  1. Ekonomim
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın bulunduğu bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede ortaya çıktı.

9 gündür aranıyorlardı: Çocuğun ardından anne de ölü bulundu
Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir arama çalışması yürütüyordu.

Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

