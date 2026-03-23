9 günlük ara tatil bitti, 18 milyon öğrenci için ders zili yeniden çaldı

9 günlük ara tatil bitti, bugün ders zili yeniden çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

Bu yıl 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için sınav yılı...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

Yükseköğretim Kurumları sınavı ise 20-21 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.