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9 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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9 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede "hiçbir gevşemeye" yer olmadığını belirtti.

Milli iradeye darbe yapmaya yeltenen "bu hain yapıyı" temizleyene kadar mücadelenin süreceğini ifade eden Yerlikaya, "9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Operasyonların Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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