9 kişiye mezar olan katliam gibi kazada ön rapor çıktı!

Ankara'nın Polatlı ilçesi Olukpınar köyü mevkiinde, Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Mercedes marka 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar (10) ve otobüs şoförü Çetin Karayel'in de (45) içerisinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Şoför Karayel'in doğruan etkisi var

Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet oluşturuldu. Bilirkişi tarafından Başsavcılığa sunulan ön raporda, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği belirtilen şoför Karayel'in doğrudan etkisinin olduğundan bahsedildi.

Otobüste teknik arıza ve kusur görülmedi

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarının da incelendiği raporda otobüsün teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin Başsavcılığa sunulacak olan asıl raporda detaylı şekilde yer alacağı bilirkişi heyeti tarafından aktarıldı.

Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkiine kadarki kayıtları ve otobüsün durakladığı dinlenme tesislerinin görüntülerini detaylı şekilde incelendiği bilgisi yer aldı. Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kaza yapmadan 10 dakika önce 04.50'de görüntülendiği kaydedildi. Bilirkişi heyetinin otobüsü ayrıntılı şekilde incelemesinin ardından, Batı Başsavcılığına asıl raporu sunacağı belirtildi.

7 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık birimlerinden elde edilen bilgiye göre ise kaza sonrası 2 kişinin entübe olması sebebiyle yoğun bakıma alındığı kaydedilirken, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza sonrası 3 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.