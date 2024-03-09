9 Mart 2024 cumartesi TV yayın akışı listesi! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Mart cumartesi TV yayın akışı...
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SHOW TV yayın akışı 9 Mart 2024
- 08:30 Kadifeden Kesesi
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
- 15:00 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Bahar
- 05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 9 Mart 2024
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 13:00 Kardeşlerim
- 16:00 Ateş Kuşları
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:20 Ateş Kuşları
KANAL D yayın akışı 9 Mart 2024
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 İnci Taneleri
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Yerli Dizi
- 03:00 Poyraz Karayel
- 05:00 Müzik Arası
NOW TV yayın akışı 9 Mart 2024
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Şahane Hayatım
- 14:00 Kızıl Goncalar
- 16:45 Gaddar
- 19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Korkma Ben Yanındayım
- 01:00 Kirli Sepeti
- 03:30 Bay Yanlış
- 05:00 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV yayın akışı 9 Mart 2024
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
- 10:30 Müge İle TV Dergisi
- 11:30 Sakla Beni
- 13:30 Yerli Dizi
- 15:30 En Güzel Bölüm
- 15:45 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yan Oda
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Söz
- 06:15 Erkenci Kuş
TV8 yayın akışı 9 Mart 2024
- 06:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye’nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Gazete Magazin
- 05:00 Tuzak
TRT 1 yayın akışı 9 Mart 2024
- 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:20 Kül Masalı
- 09:10 Kara Ağaç Destanı
- 12:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 03:40 Kül Masalı
- 05:50 Kapanış