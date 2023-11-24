9 mürettebat kayıp: Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli açıklarında batan Kafkametler isimli geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı.

"Kurtarma talep ediyorum"

Kafkametler’in telsiz çağrısında pilot, “Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına” dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.



Kafkametler’in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında, “Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar” ifadeleri yer aldı.

AFAD duyurdu: Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı

AFAD, batan gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada şunlar yer aldı:

"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."