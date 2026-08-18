9 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 2 büyükelçi merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 9 ülkeye yeni büyükelçi atanırken, 2 büyükelçi merkeze çekildi.
Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince büyükelçiliklerde görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
Katar Büyükelçiliğine Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu atanırken, boşalan Ürdün Büyükelçiliği görevine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay getirildi. Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine ise Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.
Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken, bu göreve Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir getirildi. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel, İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan ve Botsvana Büyükelçiliğine AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.
Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da merkeze alındı.