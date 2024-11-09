9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde ilk Kabine Toplantısı yapılacak

Haber Global'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.

9 yıl aradan sonra bir ilk

Bu tarihi toplantı, 2015 yılından bu yana Bakanlar Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılacak ilk buluşması olacak.

Anıtkabir'de anma ve yeni Atatürk Müzesi’nin açılışı yapılacak

10 Kasım sabahı Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle başlayan anma etkinliklerinin ardından Çankaya Köşkü’nde yeni Atatürk Müzesi açılacak. Müze, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını yaşatacak özel bir koleksiyonla ziyaretçilere kapılarını açacak.

Çankaya Köşkü’ndeki kabine toplantısının gündemi yoğun

Atatürk Haftası dolayısıyla özel bir anlam taşıyan Çankaya Köşkü’ndeki Kabine toplantısında Erdoğan’ın son dönemde Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasi görüşmelerinin sonuçları ele alınacak. Ayrıca ABD’deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, yurt içinde süren terörle mücadele operasyonları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ve bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

Ekonomi gündemi: Enflasyonla mücadele ve istihdam

Toplantının ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdam politikaları konuşulacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlara ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.