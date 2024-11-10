9 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

Kabine gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi yaptığı Kırgızistan ve Macaristan ziyareti masaya yatırılacak. Önümüzdeki hafta içi yapılması planlanan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri de ele alınacak.

ABD seçimleri

Toplantıda ABD’de gerçekleştirilen ve Donald Trump’ın kazanmasıyla sonuçlanan ABD seçimleri geniş yer bulacak. ABD seçimlerinin Türkiye’ye yansımaları ve muhtemel politika değişiklikleri istişare edilecek.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Öte yandan Erdoğan başkanlığındaki kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk defa Çankaya Köşkü’nde toplandı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023’te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.