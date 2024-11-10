  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 9 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı
Takip Et

9 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplantı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
9 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

Kabine gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi yaptığı Kırgızistan ve Macaristan ziyareti masaya yatırılacak. Önümüzdeki hafta içi yapılması planlanan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri de ele alınacak.

ABD seçimleri

Toplantıda ABD’de gerçekleştirilen ve Donald Trump’ın kazanmasıyla sonuçlanan ABD seçimleri geniş yer bulacak. ABD seçimlerinin Türkiye’ye yansımaları ve muhtemel politika değişiklikleri istişare edilecek.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Öte yandan Erdoğan başkanlığındaki kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk defa Çankaya Köşkü’nde toplandı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023’te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştüBakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştüGündem

 

Gastronomi dünyasının yıldızları 13-14 Kasım’da Gastromasa’da 9. kez buluşacakGastronomi dünyasının yıldızları 13-14 Kasım’da Gastromasa’da 9. kez buluşacakYaşam Keyfi

 

Gündem
Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştü
Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştü
İran'da "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 3 kişi öldürüldü
İran'da "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 3 kişi öldürüldü
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anları ortaya çıktı
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anları ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sabiha Gökçen’de Atatürk hologram izletisiyle anıldı
Sabiha Gökçen’de Atatürk hologram izletisiyle anıldı