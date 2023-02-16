99 bin nüfusları var, Türkiye'ye 66 ton yardım gönderdiler

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti.

Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

Afrika'nın başta gelen turizm destinasyonlarından olan ülkenin turizm gelirleri, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor.