A Haber ve TGRT Haber ekiplerine CHP binasından uzaklaştırıldı
CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası TGRT Haber ve A Haber ekipleri partililerin protestoları eşliğinde Genel Merkez binasından uzaklaştırıldı.
CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü.
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde yayın yapan TGRT Haber ekibi, partililer tarafından alandan uzaklaştırıldı ve “TGRT dışarı” sloganları atıldı.
A Haber ekibi de partililerin tepkisi sonrası bina önünden çıkarıldı