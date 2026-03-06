A101'den Tanju Özcan açıklaması

A101'den Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı mecralarda, A101'in Tanju Özcan hakkında şikayette bulunduğu yönünde iddialar yer aldığı görülmektedir. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Ancak bir çalışanımızın, başka bir market zincirinde çalıştığı döneme ilişkin şirketimizi bağlamayan ve detaylarını bilmediğimiz beyanlarıyla ilgili olarak da gerekli inceleme yürütülmektedir." denildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, "ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj ve Nuhmar’ın şikâyeti" üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına A101’den açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gündeme gelen gelişmeleri kamuoyuna yansıdığı kadarıyla takip etmekteyiz. A101 olarak Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olmanın sorumluluğuyla içinde bulunduğumuz topluma saygı, yasalara uyum ve dayanışma ihtiyaçlarına duyarlı bir inançla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."