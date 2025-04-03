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"AA, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası! DDM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Anadolu Ajansı, 2 Nisan’daki kart harcamalarını kendisi hesapladı” iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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"AA, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiası! DDM'den açıklama geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Anadolu Ajansı, 2 Nisan’daki kart harcamalarını kendisi hesapladı” iddiası doğru değildir. Anadolu Ajansı’nın haberine konu olan veriler, Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) doğrudan temin edilmiştir. Anadolu Ajansı’nın ulaştığı 28 milyar TL, 2 Nisan 2025 günü saat 17.00’ye kadar takas sistemine yansıyan veriyi ifade etmektedir. BKM’nin Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi, bir banka kartının başka bir banka POS’u veya ATM’sinde kullanılması durumunda devreye girmektedir. Bu sistem, toplam kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55’ini kapsamaktadır." denildi. 

Açıklamanın devamında "Aynı bankaya ait kart ve POS cihazı arasında yapılan işlemler, bankaların kendi iç sistemleri üzerinden yürütülmekte ve BKM’ye anlık olarak yansımamaktadır. Geri kalan yüzde 45’i teşkil eden bankaların kendi ödeme sistemlerindeki veriler, BKM’ye iletildikten sonra en az 5 gün sonrasında raporlanabilmektedir. Dolayısıyla verileri Anadolu Ajansı’nın kendisinin hesapladığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı. 

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