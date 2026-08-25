AB: İspanya, Sebte'deki göç durumuna yönelik acil destek talebinde bulundu

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AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, başkent Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İspanya'nın Sebte'deki göç durumuna ilişkin AB'den acil destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Talebin sınırların korunması, güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve göçmen merkezlerinde yeterli kapasitenin oluşturulmasına yönelik tedbirleri kapsadığını belirten Lammert, Komisyonun talebe ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Lammert, Madrid ve Rabat'ın işbirliği sayesinde yeni düzensiz göç girişimlerinin başarıyla engellendiğini ifade ederek AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in İspanyol yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sebte'deki gelişmelerden sonra, Madrid'in talep etmesi halinde İspanya'ya sınır altyapısı dahil mali destek sağlamaya, ayrıca AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) ve AB İltica Ajansı üzerinden ilave operasyonel destek vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.