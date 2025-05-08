AB Komisyonu'ndan Montrö övgüsü, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında rol oynamasına destek

MEHMET KAYA/ANKARA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski, Avrupa Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen resepsiyon öncesi basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Türkiye Büyükelçisi, Ukrayna medyasından gazetecilerin, “Türkiye’nin tutumuna ilişkin görüşlerini” sorması üzerine, Türkiye’nin çok önemli, başarılı bir tutum izlediğini söyledi.

Esir takası ve Karadeniz tahıl ticareti yanında Montrö sözleşmesine ilişkin konuyu önemle vurgulayan Büyükelçi, “Türkiye Montrö sözleşmesinin de koruyucusu oldu. Bu sözleşme savaş zamanı savaş gemilerinin boğazlardan geçişini önlüyor. Türkiye buna büyük katkı verdi. Türkiye çok şey yaptı.” dedi.

Büyükelçi, Rusya’nın saldırılarını suç olarak nitelediği yanıtında, “Bugün Türkiye bir öneride bulunursa, rol üstlenme önerisinde bulunursa, Rusya’nın suç olan savaşını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmak için Türkiye bir yol önerirse bunu memnuniyetle karşılarız.” dedi.