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AB kriz yönetimi komiserinden Suriye gündemli Türkiye ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik Komiseri Hadja Lahbib’in Türkiye ziyaretinde ağırlıklı olarak Suriye konusunun konuşulması bekleniyor.

Mehmet Kaya
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AB kriz yönetimi komiserinden Suriye gündemli Türkiye ziyareti
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Mehmet KAYA/ANKARA

Edinilen bilgilere göre, 20-22 Ocak günleri arasındaki ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmede ağırlıklı olarak Suriye’deki insani durum ve yeniden yapılanma gündeme gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suriye’nin yeniden inşasında AB ve diğer uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerekliliği, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli geri dönüşünün sağlanmasına ilişkin ortak adımlar atılmasını gündeme getirmesi bekleniyor.

AB'den beklentiler gündeme gelecek

Fidan’ın ayrıca, ana gündem maddelerinden biri olarak Suriye’den Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla AB’den beklentileri de gündeme getireceği belirtiliyor. Suriye’ye yönelik yaptırımların kritik sektörler başta olmak üzere kaldırılması çağrısı tekrarlanacak. Türkiye AB ilişkilerine yönelik olarak ise Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları düzenlenerek temasların artırılması, bölgedeki süreç içinde işbirliğinin artırılmasının önem taşıdığı vurgulanacağı kaydedildi.

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