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AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kınadı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.

 

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