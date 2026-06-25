AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav: Türkiye, AB için kilit bir ortak

ANKARA (EKONOMİ)

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu söyledi.

Bu süreçte karşımızda önemli bölgesel ve uluslararası zorlukların bulunduğunu belirten Bozay, “Bunların da geleceğimiz için, kıtamızın geleceği için çok büyük sonuçları oluyor. Bu anlamda AB ve Türkiye'nin birlikte bulunması gerekiyor. Bu hızla değişen ortam içerisinde ve bu bağlamda da bu komitenin olumlu görüşlerini takdir ediyoruz" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye’nin AB için kilit bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda büyük bir bölgesel aktör olduğunu söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin son birkaç yıl içinde önemli ölçüde iyileştiğinin altını çizen Orav, yüksek düzeyli diyalogların tekrar başladığını, siyasi diyalogların derinleştiğini ve işbirliğinin daha da geliştiğini aktardı.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Ioannis Vardakastanis ise Türkiye ile AB arasında diyaloğun bir gereklilik olduğunu bildirdi. Vardakastanis, Türkiye ve AB’nin aynı zamanda önemli partnerler olduğuna değinirken, ekonomilerin de birbirine derinden bağlı olduğunu söyledi.