AB Türkiye Delegasyonu’ndan İmamoğlu açıklaması: 'Demokrasiye bağlılığa ilişkin soru işaretleri...'

ANKARA (EKONOMİ)

Açıklamada, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve bu yılın başından bu yana seçilmiş yetkililer, siyasi aktivistler, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri, gazeteciler ve diğer kişilere yönelik tutuklama ve suçlamaların, Türkiye'nin köklü demokrasi geleneğine bağlılığına ilişkin soru işaretleri doğurduğu bildirildi.

AB’nin, Türk makamlarını tam şeffaflık sağlamaya ve hukukun gerektirdiği süreci takip etmeye çağırdığına vurgu yapılan açıklamada, “AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi'nin uzun süredir üyesi olan Türkiye'den, en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları hayata geçirmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamanın son bölümünde, “Temel haklara ve hukukun üstünlüğüne saygı, AB'ye katılım süreci açısından esastır ve AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.