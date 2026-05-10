AB ülkesinde 'Altın Vize' krizi: “Sistem çöktü” iddiasıyla vize iptalleri gündemde

Avrupa’da oturum ve serbest dolaşım hakkı elde etmek isteyen birçok Türk vatandaşını ilgilendiren Letonya merkezli “Altın Vize” programıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yapılan 50 bin Euro'luk yatırımla ailelere Avrupa Birliği kapılarının açıldığı sistemde, milyonlarca euroluk usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor.

Letonya hükümetini harekete geçti

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'den Letonya'ya yönelik vize taleplerinde yaşanan patlama, ülke makamlarının dikkatinden kaçmadı. Son dönemde Türkiye kaynaklı başvuruların yüzde 160 gibi rekor bir seviyeye ulaşması, Letonya hükümetini harekete geçirdi.

2025 verilerine göre, programa başvuran her 5 kişiden 1’inin Türk vatandaşı olması üzerine başlatılan incelemelerde, yatırımların aslında hiç yapılmadığı, evrak üzerinde "yapılmış gibi" gösterildiği şüphesi ağırlık kazandı.

''Sahte yatırım" oyunu

Özellikle düşük maliyetli yatırım vaadiyle başvuru toplayan aracı firmalar mercek altında. İddialara göre, 50 bin euroluk yatırım bedelleri gerçek bir ticari faaliyete dönüştürülmedi; sadece oturum izni alabilmek için kurgulanan paravan yapılar üzerinden işlemler yürütüldü.

Letonya yetkilileri, bu mali usulsüzlüklerin yanı sıra "güvenlik endişelerini" de gerekçe göstererek programı tamamen kaldırmayı tartışmaya başladı.

Programın askıya alınması gündemde

Türkiye’deki yüksek gelirli bireylerin AB arayışı Letonya’yı odak noktası yapmıştı. Ancak skandalın büyümesiyle birlikte Letonya hükümetinden sert uyarılar geldi.

Usulsüzlük tespit edilen mevcut oturum izinlerinin iptal edilebileceği belirtilirken, yeni başvuruların durdurulması ve programın askıya alınması da gündemde yer alıyor. Yaşanan gelişmeler, kurallara uygun şekilde yatırım yapan ve vize sürecini bekleyen binlerce Türk yatırımcı için büyük bir belirsizlik oluşturdu.