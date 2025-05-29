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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran’da tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında yaptığı açıklamada, 2 Haziran Pazartesi günü Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edeceğini açıkladı. Yavaş, ‘Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak’ dedi.

"Hem hukuka hem Anayasa aykırıdır"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, şunları söyledi: Anayasa'nın 26 maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Sonucunda takipsizlik kararı bile çıkması mümkün. Hem hukuka hem Anayasa aykırıdır. Zarar gören adalet duygusu oluyor.

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