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ABB Başkanı Mansur Yavaş, ilk sahuru gençlerle yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk sahuru gençlerle birlikte yapacağız. İki bin kadar genç topluyoruz. İlk iftarı da Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve partililerimizle yapacağız. 500 alanda Ramazan etkinliklerimiz olacak. Vatandaşlarımızın Ramazanı huzur içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" dedi.

Haber Merkezi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, ilk sahuru gençlerle yapacak
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılışının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan'a sayılı günler kala ilk sahuru gençlerle birlikte yapacaklarını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"İki bin kadar genç topluyoruz. İlk iftarı da Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve partililerimizle yapacağız. Bu arada 500 alanda Ramazan etkinliklerimiz olacak ve insanımızın Ramazanı huzur içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık. Aynı zamanda paket dağıtmalarımızı, iftar yapılacak noktaları, çadırlarımızı hazırladık. İnşallah Ankara'yı sorunsuz, mutlu bir şekilde geçireceğiz. Bu arada en önemlisi biz bütün destek alan ailelere 210 bin civarında bu hafta içerisinde 2 bin 500 lira aile başı yatırıyoruz ki onlar da ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılasınlar diye. İnşallah herkesin eşit bir şekilde yararlandığı bir Ramazan olacak."

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